artec technologies AG erhält Forschungszulage in den Bereichen Media-Mining sowie Videoüberwachung für Behörden Anspruch auf Forschungszulage im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich Diepholz, 31. Juli 2024: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) freut sich, bekannt zu geben, dass die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) die rückwirkenden Anträge auf Forschungszulage zur Entwicklung eines Media-Mining-Systems sowie einer Videoüberwachungsplattform für Behörden positiv beschieden hat. Diese Anträge wurden im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung geprüft. Der Anspruch auf die Forschungszulage beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag. Zur Einordnung: Im Jahr 2023 hat artec rund 3 Mio. Euro umgesetzt. Kontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516 Über die artec technologies AG



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

>> www.artec.de

>> www.xentaurix.com



