Bei der aktuell laufenden Berichtssaison ist für viele Aktien die Luft dünn geworden. Hohe Erwartungen herrschen gerade bei Technologietiteln vor. Geringfügige Abweichungen wurden hier zuletzt teils stark abverkauft. Bei der Commerzbank ist am 7. August, dem Mittwoch in einer Woche, der Tag der Wahrheit.Aus dem Bankensektor haben bereits viele Geldhäuser ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Die Commerzbank ist traditionell immer etwas später an der Reihe. Wenn der Vorstand kommenden ...

