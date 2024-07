Bei der Fußball-EM war im Viertelfinale Schluss. Den Verkäufen des DFB-Trikots hat das keinen Abbruch getan. Sie haben ebenso wie Retroschuhe ein gutes Stück dazu beigetragen, dass Adidas zunehmend wieder in die Spur findet und starke Zahlen präsentierte. "Die Markendynamik und Konsumentenwahrnehmung haben sich schneller verbessert, als wir erwartet hatten", sagte Chef Björn Gulden am Mittwoch bei der Präsentation der Bilanz zum zweiten Quartal. Die Kernmarke Adidas wuchs in diesem Zeitraum um 16 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...