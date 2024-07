Emittent / Herausgeber: WTS Advisory AG / Schlagwort(e): Börsengang/Fusionen & Übernahmen

WTS Advisory AG berät BigRep GmbH beim Zusammen-schluss mit der SMG Technology Acceleration SE und dem Listing des kombinierten Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse



München/Berlin, 31. Juli 2024 Die aus dem Unternehmenszusammenschluss der BigRep GmbH und SMG Technology Acceleration SE entstandene BigRep SE, ein auf Additive Fertigung (Additive Manufacturing - "AM") spezialisierter Hersteller von großformatigen 3D-Druckern, hat heute ein erfolgreiches Börsendebüt im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) gefeiert. Der erste Aktienkurs lag bei EUR 11,20 und die Marktkapitalisierung somit bei rund EUR 163 Mio. Die WTS Advisory AG hat die BigRep GmbH dabei als Financial Advisor bei der Vorbereitung und Durchführung des Börsengangs umfassend beraten und zudem intensiv bei der IFRS Conversion unterstützt. "Das Team der WTS Advisory hat für uns mit der SMG Technology Acceleration SE den optimalen Partner für unser weiteres Wachstum identifiziert und uns bei wesentlichen Schritten zum heutigen Börsendebüt partnerschaftlich und zielorientiert beraten. Darüber hinaus haben uns die Kolleginnen und Kollegen der WTS Advisory AG effzient und zuverlässig bei der notwendigen IFRS Conversion unserer HGB-Abschlüsse für den Zulassungsprospekt unterstützt", kommentiert Dr. Reinhard Festag, CFO der BigRep SE. "Ich gratuliere Dr. Reinhard Festag und dem gesamten BigRep-Team zu diesem Meilenstein. Damit kommt BigRep seinem Ziel ein großes Stück näher, zu einem der führenden europäischen Hersteller in der industriellen additiven Fertigung zu avancieren. Das Potenzial des Unternehmens ist riesig", erklärt Dr. Heiko Frank, Partner M&A Deal Advisory bei WTS Advisory. Frank ergänzt: "Ich danke Herrn Dr. Festag sehr für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Die WTS Advisory AG und ihr Deal Advisory Team verfügen über einen umfangreichen Track Record im Transaktions-Umfeld, und wir freuen uns sehr, dass wir BigRep mit unserer Expertise bei diesem Schritt unterstützen konnten." WTS M&A Advisory Team Dr. Heiko Frank, Partner

Alexander Muires, Senior Executive Advisor

Armin Schöpke, Senior Manager Über BigRep SE Als einer der weltweit führenden Anbieter von großformatigen FFF-3D-Druckern ist BigRep bestrebt, die Produktivität und Kreativität seiner Nutzer mit einfach zu bedienenden additiven Fertigungslösungen zu steigern. Mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu helfen, Innovationen zu beschleunigen und die Fertigung neu zu überdenken, ermöglichen die in Deutschland entwickelten 3D-Drucker von BigRep Ingenieuren, Designern und Produzenten - von Start-ups bis hin zu Fortune-100-Unternehmen - einen schnelleren Übergang vom Prototyping zur Produktion, sodass ihre Produkte schneller auf den Markt kommen. Durch die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern - darunter BASF, Bosch Rexroth, Etihad Airways und die Deutsche Bahn - entwickelt BigRep weiterhin Komplettlösungen für die additive Fertigung, bestehend aus industriellen 3D-Druckern, Software, modernen Materialien und Dienstleistungen. BigRep wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Weitere Büros und technische Zentren befinden sich in Boston, Graz und Singapur. Weitere Informationen unter bigrep.com/de/ Über die WTS Advisory AG WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung und Begleitung der digitalen Transformation auf dem Weg zur "Next Generation Finance". WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 14 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Deal Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung. Weitere Informationen unter wts-advisory.com Pressekontakt WTS Florian Kestler

Friedenstraße 22

81671 München

Telefon: +49 (0)89 286 46-1565

florian.kestler@wts.de



Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



