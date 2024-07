Microsoft hat am Dienstagabend die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt. Das führte dazu, dass die Aktie nachbörslich zwischenzeitlich unter der 200-Dollar-Marke notierte. Besser machen will es am Donnerstag ein anderes Tech-Schwergewicht, Apple. Wenn es nach Goldman Sachs geht, sollte dem Konzern eine positive Überraschung gelingen.Laut Analyst Michael Ng wird der iPhone-Hersteller die durchschnittliche Prognose von 1,33 Dollar Gewinn pro Aktie um drei Cent übertreffen. Er prognostizierte zudem, ...

