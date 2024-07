© Foto: Fabian Sommer - dpa



Einem Bericht des Finanznachrichtendienstleisters Bloomberg zufolge sollen bei Intel tausende Stellen wegfallen. Ist das vor den Zahlen ein schlechtes Zeichen?Halbleiterhersteller Intel wird am Donnerstagabend seinen neuen Geschäftsbericht vorstellen. Doch schon jetzt macht das Unternehmen Schlagzeilen. Wie Bloomberg erfahren haben will, plant das in operativen Schwierigkeiten steckende Unternehmen den Abbau tausender Stellen. Konzernumbau verschlingt viel Geld So sollen Kosten eingespart und Mittel für den geplanten Konzernumbau freigemacht werden. Die Neuausrichtung hin zum weltweit agierenden Auftragsfertiger wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten Dutzende Milliarden US-Dollar …