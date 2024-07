EQS-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Vorläufige Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2024 und aktualisierte Guidance für das Gesamtjahr 2024



31.07.2024 / 14:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Niedrigere Umsatzerwartungen und negative Einmaleffekte, die sich aus Entscheidungen des strategischen Portfoliomanagements ergeben, führen zu einem angepassten Prognosekorridor Grundlegende Entwicklung der größten Business Units von edding im Rahmen der Erwartungen Gemäß vorläufigen Zahlen wurden im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 Gruppenumsatzerlöse in Höhe von EUR 77,7 Mio. (Vorjahr: EUR 78,1 Mio.) erzielt. Nach einem schwachen ersten Quartal kehrte im zweiten Quartal das Umsatzwachstum zurück, mit einer Steigerung von +6% gegenüber Q2 2023. Das Wachstum im ersten Halbjahr der Business Unit Office & Industry Supplies (OFIS) wurde durch Rückgänge in den anderen Business Units, insbesondere bei Collaboration @ Work (COWO), negativ beeinflusst. Das berichtete operative Ergebnis der Gruppe für das erste Halbjahr 2024 (EBIT) beträgt EUR 2,8 Mio. (Vorjahr: EUR -5,1 Mio.). Dabei wird das Ergebnis des edding TATTOO Geschäfts (Business Unit Lifestyle) gemäß IFRS 5 aufgrund einer Schließungsentscheidung unterhalb des EBIT in der Zeile "aufgegebene Geschäftsbereiche" gesondert ausgewiesen. Aufgrund der Verschärfung der rechtlichen Grundlagen für Tattoo-Tinten in den letzten Jahren haben wir leider festgestellt, dass wir trotz unserer Tintenentwicklungsexpertise die Reinheitsanforderungen für unsere edding TATTOO Produkte gemäß REACH nicht erfüllen können. Das Ergebnis der Business Unit beträgt EUR -1,2 Mio. (Vorjahr: -0,5 Mio.), worin EUR 0,6 Mio. Einmaleffekte aufgrund der Schließung enthalten sind. Im Ergebnis des Vorjahres (EUR -5,1 Mio.) ist ein Einmaleffekt aus dem Verkauf der edding Argentina S.A. enthalten; ohne diesen Effekt steht dem EBIT des ersten Halbjahres 2024 ein vergleichbarer Vorjahreswert von EUR 1,1 Mio. gegenüber. Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 passt edding den angekündigten Prognosekorridor für Konzernumsatzerlöse von EUR 161,0 Mio. bis EUR 176,0 Mio. auf EUR 158,0 Mio. bis EUR 168,0 Mio. und den Konzernbetriebsergebnis nach IFRS (EBIT) von EUR 3,0 Mio. bis EUR 6,0 Mio. auf EUR 0,0 Mio. bis EUR 3,0 Mio. an. Die Konzernumsatzerlöse werden voraussichtlich vor allem in der Business Unit Collaboration @ work ("COWO") sowie bei edding Frankreich niedriger als geplant ausfallen, auch wenn sie gegenüber dem Vorjahr stabil ausfallen beziehungsweise leicht ansteigen. Dies wirkt sich mit EUR 3,0 Mio. negativ auf das prognostizierte EBIT aus. Mehrere einmalige Effekte beeinflussen ebenfalls das EBIT. Neben den finanziellen Auswirkungen der Einstellung des edding TATTOO Geschäfts werden derzeit mehrere andere Initiativen überprüft, die alle dazu beitragen sollen, bis 2026 erhebliche Einsparungen zu erzielen. Um dies zu realisieren, werden im Rest des Jahres 2024 Einmalaufwendungen anfallen. Ein weiterer negativer Effekt betrifft die Implementierungskosten für SAP S/4HANA. Obwohl das Projekt planmäßig verläuft, qualifizieren sich EUR 0,6 Mio. Projektkosten, die 2024 angefallen sind, im Gegensatz zur ursprünglichen Prognose noch nicht für die geplante Aktivierung. Die oben genannten Entwicklungen wirken sich auch auf die Einzelabschlüsse der edding AG nach deutschem Handelsrecht (HGB) aus; das Nettoergebnis des Mutterunternehmens wird nun zwischen EUR -1,5 Mio. und EUR +0,5 Mio. erwartet (zuvor: EUR 0,0 Mio. bis EUR 2,0 Mio.). Obwohl die Ergebnisse für 2024 nun voraussichtlich deutlich unter den Erwartungen vom Anfang des Jahres liegen werden, hält edding die mittelfristigen finanziellen BSC-Ziele für 2026 bei einer stabilen Performance der größten Business Units und positiven zukünftigen Effekten strategischer Entscheidungen immer noch für erreichbar. Über die edding AG: Das 1960 in Hamburg gegründete Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2023 mit durchschnittlich 726 Mitarbeitenden einen Konzernumsatz von 160,8 Mio. Euro. Unter den Marken edding, Legamaster und Playroom bietet das Unternehmen langlebige und qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte für die visuelle Kommunikation wie Flipcharts, Whiteboards und E-Screens sowie innovative digitale Anwendungen. Zu den Grundwerten des Unternehmens gehört die Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. edding will Menschen befähigen, ihre Persönlichkeit, Ideen und Gedanken auszudrücken und auf den unterschiedlichsten Oberflächen sichtbar zu machen. Erläuterung des EBIT als alternativer Leistungsindikator: EBIT ist die Abkürzung für "earnings before interest and taxes". Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen (einschließlich Nutzungsrechte im Sinne von IFRS 16), zuzüglich sonstige betriebliche Erträge und abzüglich sonstige betriebliche Aufwendungen. Das EBIT ist die wichtigste Kennzahl zur Rentabilitätssteuerung im edding Konzern. Es wurden mit Ausnahme der genannten und vorgeschriebenen Anpassungen nach IFRS 5 keine Anpassungen für außerordentliche Einnahmen oder Ausgaben vorgenommen. Ahrensburg, 31. Juli 2024 edding Aktiengesellschaft Der Vorstand ____________________________

Kontakt:

edding Aktiengesellschaft

Frau Hadewych Vermunt (Vorstand/Finanzen)

Tel.: +49 (0)4102 808 200

Fax.: +49 (0)4102 808 204

E-Mail: investor@edding.de



31.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com