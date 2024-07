Die australischen Einzelhandelsumsätze, ein Maß für die Konsumausgaben des Landes, sind im Juni um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, nach einem Plus von 0,6 Prozent im Mai. Dies geht aus den offiziellen Daten hervor, die das Australian Bureau of Statistics (ABS) am Mittwoch veröffentlichte. Der Wert lag über den Markterwartungen von 0,2% ...

