Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in China ist im Juli leicht von 49,5 im Juni auf 49,4 gesunken. Dies geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten des National Bureau of Statistics (NBS) hervor. Der Marktkonsens lag im Berichtsmonat bei 49,3. Der Index blieb unter der Schwelle von 50 Punkten, die Expansion ...

