Der Euro (EUR) könnte bis auf 1,0790 fallen, bevor das Risiko einer nachhaltigeren Erholung zunimmt. Die wichtige Unterstützung bei 1,0760 dürfte nicht in Gefahr sein, so die Devisenanalysten Quek Ser Leang und Lee Sue Ann von der UOB Group. EUR könnte kurzfristig in Richtung 1,0790 fallen 24-Stunden-Chart: "Als der EUR gestern bei 1,0820 gehandelt ...

