Die Continental-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursanstieg an der Frankfurter Börse. In den Morgenstunden des Handelstages legte der Anteilsschein um 0,8 Prozent zu und notierte bei 57,34 Euro. Trotz des schwierigen Marktumfelds und der jüngsten Herausforderungen im Automobilsektor zeigt sich die Aktie des Reifenherstellers und Automobilzulieferers damit relativ stabil. Allerdings liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 78,40 Euro, das Anfang des Jahres erreicht wurde.

Analysten sehen Potenzial für Kurserholung

Experten sehen weiterhin Aufwärtspotenzial für die Continental-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 74,67 Euro, was einem Anstieg von rund 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7,61 Euro. Die Zahlen für das zweite Quartal 2024 wird Continental voraussichtlich am 7. August vorlegen. Anleger und Marktbeobachter warten gespannt auf diese Ergebnisse, um die weitere Entwicklung des Unternehmens besser einschätzen zu können.

