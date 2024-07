FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Covestro auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen. Der zuletzt vom arabischen Ölkonzern Adnoc in Aussicht gestellte Kaufpreis von 62 Euro je Aktie werde dem fairen Wert für eine Komplettübernahme des Chemiekonzerns nicht gerecht, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser sollte zwischen 62 und 70 Euro liegen. Covestro sei ein zyklisches Unternehmen und befinde sich am Ende einer Talsohle. Allerdings könnten die Übernahmegespräche noch scheitern und die damit verbundenen Kursfantasien verpuffen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 15:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 15:12 / MESZ





ISIN: DE0006062144