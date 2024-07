Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der DO & CO Aktiengesellschaft vom 31. Juli 2024:Die DO & CO Aktiengesellschaft (ISIN AT0000818802/ WKN 915210) (die "Gesellschaft") gibt gemäß § 135 (1) BörseG bekannt, dass am Ende des Monats Juli 2024 die Gesamtzahl der Stimmrechte insgesamt 10.983.458 und das Grundkapital der Gesellschaft EUR 21.966.916,00 betragen. Die Veränderung der Gesamtzahl an Stimmrechten und des Grundkapitals resultiert aus der Ausgabe von insgesamt 6.251 Stück neuen Aktien der Gesellschaft aus der bedingten Kapitalerhöhung, welche die am 15. Januar 2021 stattgefundene außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen hat, an Inhaber von im Januar 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, die wirksame Wandlungserklärungen abgegeben haben. (31.07.2024/alc/n/a) ...

