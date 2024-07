BMW legt an diesem Donnerstag seine Zahlen zum zweiten Quartal vor. Die Bayern wollen 2024 bei der am meisten beachteten Kennzahl, der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Autogeschäft, im langfristig angestrebten Korridor zwischen 8 und 10 Prozent landen. Finanzchef Walter Mertl sagte nach dem ersten Quartal, mit dem Erreichen des Korridors rechne er in jedem Quartal des Jahres. 2023 war die Auto-Marge im vor allem für Verkaufspreise günstigen Marktumfeld um 1,2 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent gestiegen.Zuletzt ...

