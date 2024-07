DJ PTA-News: Philomaxcap AG: Philomaxcap AG veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024 - .Bilanzielle Sanierung abgeschlossen: Eigenkapitalquote jetzt bei 91 Prozent

München (pta/31.07.2024/16:45) - Philomaxcap AG veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024

* Bilanzielle Sanierung abgeschlossen: Eigenkapitalquote jetzt bei 91 Prozent * Aufbau eines neuen Geschäftsbetriebs als Holdinggesellschaft

Die Philomaxcap AG, München, hat ihren Halbjahresfinanzbericht 2024 (01.01. bis 30.06.2024) veröffentlicht. Dank einer Kapitalerhöhung verbunden mit einer weiteren Barzuführung zu den Kapitalrücklagen verfügt die Gesellschaft wieder über ein ausreichendes Eigenkapital und liquide Mittel.

Aufgrund des erst anlaufenden operativen Geschäfts als Holdinggesellschaft beträgt der Halbjahresfehlbetrag 233 TEuro (HJ1/2023: Halbjahresfehlbetrag 138 TEuro). Gegenstand der Philomaxcap AG als Holdinggesellschaft ist nunmehr die Verwaltung bestehender und noch zu erwerbendender Beteiligungen sowie die Tätigkeit als geschäftsleitende Holding. Die erste Beteiligung wurde Anfang 2024 erworben.

Durch die im Februar 2024 durchgeführte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage erhöhte sich das Grundkapital von bisher 1.407.234 Euro um 15.600.000 Euro auf 17.07.234 Euro bzw. Aktien. Bei der Sacheinlage handelt es sich um eine Beteiligung an der AmeriMark Group AG, einer Holdinggesellschaft in der Schweiz. Die Philomaxcap AG hält nunmehr 13.000.0000 von insgesamt 26.800.000 Aktien und damit 48,46 % der Geschäftsanteile der AmeriMark Group AG.

Durch die Sachkapitalerhöhung hat sich die Bilanzsituation des Unternehmens maßgeblich verändert. Nach Jahren mit negativem Eigenkapital weist die Philomaxcap AG zum 30. Juni 2024 ein positives Eigenkapital in Höhe von 14.598.988 Euro aus. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 91,1 Prozent gegenüber null Prozent am Jahresende 2023.

Gleiches gilt für die Liquiditätssituation der Gesellschaft. Mit der im April 2024 geleisteten Zahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 250 TEuro sowie des vom neuen Mehrheitsaktionär ausgereichten Darlehens in Höhe von 625 TEuro konnte eine stabile finanzielle Basis geschaffen werden.

"Wir sind sehr erfreut, dass wir in den vergangenen Monaten entscheidende Schritte zur Stabilisierung und Zukunftssicherung der Gesellschaft erfolgreich umsetzen konnten", sagt Achim Pfeffer, Vorstand der Philomaxcap AG. "Mit der erfolgreichen Durchführung der Sachkapitalerhöhung und dem Zufluss von liquiden Mitteln durch die neue Mehrheitsaktionärin kann Philomaxcap mit einer soliden finanziellen Basis agieren. Diese Maßnahmen erlauben es uns, mit neuer Energie und Zuversicht in die Zukunft zu blicken und unsere strategischen Ziele zum Aufbau einer erfolgreichen Holdinggesellschaft weiter zu verfolgen."

Der Halbjahresfinanzbericht 2024 steht auf der Unternehmenswebseite

https://philomaxcap.de/7.html zum Download zur Verfügung

