PTA-News: Philomaxcap AG: Absichtserklärung mit ProtonH2 Inc. zur Bereitstellung einer skalierbaren, kostengünstigen Wasserstoffinfrastruktur

München (pta000/30.06.2025/07:50 UTC+2)

Philomaxcap und ProtonH2 unterzeichnen Absichtserklärung zur Bereitstellung einer skalierbaren, kostengünstigen Wasserstoffinfrastruktur

München, Deutschland / Calgary, Kanada, 30. Juni 2025 - Die Philomaxcap AG, ein an der Frankfurter Börse notiertes Unternehmen (ISIN: DE000A1A6WB2) und Muttergesellschaft des in den USA ansässigen Flüssigwasserstoff-Innovators GenH2 Corp. hat mit dem kanadischen Hersteller von sauberem Wasserstoff, ProtonH2 Inc., eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet, um die Integration ihrer jeweiligen Technologien und kommerziellen Stärken zu erkunden.

Strategische Vorteile der Partnerschaft

• Transformationelle Kombination von kostengünstiger Produktion mit fortschrittlicher Verflüssigung: Die

patentrechtlich geschützte ISHG-Technologie von ProtonH2 verwandelt ausgediente Öl- und Gasanlagen in saubere

Wasserstoff-Hubs und produziert kohlenstoffarmen Wasserstoff für weniger als 0,75 USD/kg. In Verbindung mit den

modularen Verflüssigungssystemen von GenH2 und den verlustfreien kontrollierten Speichersystemen bietet die

Partnerschaft eine durchgängige Wasserstoff-Wertschöpfungskette mit unübertroffener Kosteneffizienz. • Erschließung neuer Märkte für sauberen Wasserstoff: Mit einem wachsenden Portfolio von Produktionsstandorten -

beginnend mit dem Kerrobert Power Project in Saskatchewan - schafft ProtonH2 eine Pipeline für die Versorgung mit

sauberem Wasserstoff, die für die Vermarktung bereit ist. Philomaxcap verfügt durch GenH2 über eine globale Präsenz

und bestehende Vertriebskanäle für Midstream-Wasserstoffmöglichkeiten. Dies hat das Potenzial, nachgelagerte Märkte

für die saubere Wasserstoffproduktion von ProtonH2 zu eröffnen. • Skalierbare und verteilte Infrastruktur: Die modularen und skalierbaren Verflüssiger von GenH2 sind ideal für die

Produktionsstandorte von ProtonH2 geeignet, einschließlich des Kerrobert Power Project in Saskatchewan. Dieses

Modell ermöglicht eine lokalisierte Produktion und Lieferung von Flüssigwasserstoff, wodurch Transportkosten und

Emissionen minimiert werden. • Bereitschaft zur globalen Expansion: Die Unternehmen beabsichtigen, Möglichkeiten für die gemeinsame Entwicklung

von Wasserstoffinfrastrukturprojekten unter Verwendung eines replizierbaren Modells zu erkunden, das sich auf

verschiedene Länder ausdehnen lässt.

"Philomaxcap und GenH2 verfügen über wesentliche Technologien und Anlagen für die Wasserstoff-Midstream-Wertschöpfungskette", sagte Josh McMorrow, CEO der Philomaxcap AG und Executive Chairman von GenH2. "Durch die Verbindung der bahnbrechenden sauberen Wasserstoffproduktion von ProtonH2 mit den patentierten modularen Verflüssigungsanlagen und den verlustfreien, ontrollierten Speichersystemen für flüssigen Wasserstoff von GenH2 wollen wir die Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit von flüssigem Wasserstoff neu definieren."

"Bei ProtonH2 haben wir Pionierarbeit geleistet mit einem Modell, das alte Energieanlagen in skalierbare Wasserstoffproduktionszentren umwandelt und sauberen Wasserstoff zu Kosten liefert, die endlich eine breite Akzeptanz möglich machen", sagte Paul Sandhu, CEO von ProtonH2. "Die Partnerschaft mit Philomaxcap und GenH2 ermöglicht uns eine rasche Mobilisierung dieses Modells in verschiedenen Regionen, indem wir eine Verflüssigung und Speicherung von Weltklasse mit einer bahnbrechenden Produktion verbinden, um die dringende weltweite Nachfrage zu decken."

Die Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit in den Bereichen Verflüssigung, Wasserstoffabnahme, Anlagenintegration und Entwicklung neuer Märkte. Sie spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, sauberen, kommerziell nutzbaren Wasserstoff in globalem Maßstab zu ermöglichen.

Service:

Medienkontakte: Philomaxcap AG / GenH2 m.fischer@philomaxcap.de

sue@genh2.com

ProtonH2 Inc. info@protonh2.com

