Das Instrument BIRG IE00BD1RP616 BK OF IRELD GRP EO 1 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 15.07.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument BIRG IE00BD1RP616 BK OF IRELD GRP EO 1 EQUITY has its first trading date on 15.07.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y



Das Instrument HBD1 DE000A1A6WB2 PHILOMAXCAP AG INH O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 15.07.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument HBD1 DE000A1A6WB2 PHILOMAXCAP AG INH O.N. EQUITY has its first trading date on 15.07.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y





