PTA-News: Philomaxcap AG: Philomaxcap AG-Aktien jetzt auf XETRA gehandelt - Notierung an führender elektronischer Handelsplattform erhöht Sichtbarkeit und Liquidität

München (pta000/15.07.2025/07:55 UTC+2)

-- Notierung an Deutschlands führender elektronischer Handelsplattform erhöht Sichtbarkeit und Liquidität -- Wichtiger Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie von Philomaxcap im Bereich Wasserstoff -- Besserer Zugang für internationale Investoren zu einem führenden Wasserstoffinfrastrukturunternehmen

München, 15. Juli 2025 - Die Philomaxcap AG ("Philomaxcap", ISIN: DE000A1A6WB2), eine börsennotierte Managementholding mit strategischem Fokus auf den Wasserstoffsektor, gab heute bekannt, dass alle 110.334.081 Aktien des Unternehmens nun auch auf XETRA, der vollelektronischen Handelsplattform der Deutschen Börse, handelbar sind. XETRA wickelt über 90 % aller Börsengeschäfte in Deutschland ab und ist eines der liquidesten Handelssysteme in Europa.

Die Notierung ist ein wichtiger Schritt in der Kapitalmarktstrategie des Unternehmens und erweitert den Handelszugang und die Liquidität sowohl für private als auch für institutionelle Anleger. Die ICF Bank AG, Frankfurt, fungiert als designierter Sponsor des Unternehmens auf XETRA und wird den kontinuierlichen Handel durch die Bereitstellung verbindlicher Geld- und Briefkurse unterstützen, wodurch die Handelbarkeit der Philomaxcap-Aktien weiter verbessert wird.

Josh McMorrow, CEO der Philomaxcap AG und Executive Chairman der GenH2 Corp., kommentiert: "Der Handel auf XETRA, einem der dynamischsten und liquidesten Handelsplätze der Welt, ist ein wichtiger Meilenstein für Philomaxcap. Es erhöht unsere Präsenz auf den Kapitalmärkten erheblich und ermöglicht eine breitere Beteiligung internationaler Investoren. Die verbesserte Liquidität dürfte langfristige institutionelle Investoren anziehen, während wir unsere Führungsposition im Bereich Wasserstoffinnovationen weiter ausbauen."

Diese Entwicklung folgt auf die Übernahme von GenH2 Corp. im März 2025 durch Philomaxcap, einem in den USA ansässigen Technologieführer im Bereich der Infrastruktur und Ausrüstung für flüssigen Wasserstoff. Die proprietären Lösungen von GenH2, die von einem Team mit fundiertem NASA-Know-how entwickelt wurden, setzen einen neuen globalen Maßstab für Wasserstoffsysteme, indem sie typische Verluste von 20 bis 40 % durch Verdampfung und Entlüftung eliminieren. Dieser Durchbruch versetzt Philomaxcap und GenH2 in die Lage, die Kosten und Skalierbarkeit von flüssigem Wasserstoff neu zu definieren und eine saubere, lokal produzierte und wirtschaftlich rentable Alternative zu Dieselkraftstoff anzubieten.

Philomaxcap gab heute außerdem bekannt, dass es sein Tickersymbol an der Frankfurter Wertpapierbörse von HBD1 in PTHH ändern wird. Diese Änderung tritt am 16. Juli 2025 in Kraft und ist Teil der laufenden Bemühungen von Philomaxcap, seine Marktpräsenz an seine strategische Ausrichtung nach den jüngsten Unternehmensentwicklungen anzupassen. Das neue Tickersymbol spiegelt die Vision und die zukünftigen Wachstumsinitiativen des Unternehmens im Bereich der Wasserstoffinfrastruktur besser wider.

Aktionäre müssen aufgrund dieser Änderung keine Maßnahmen ergreifen. Die ISIN (DE000A1A6WB2) und die WKN (A1A6WB) des Unternehmens bleiben unverändert. Alle bestehenden Aktien der Philomaxcap AG werden automatisch unter dem neuen Tickersymbol PTHH gehandelt.

Die Aktien der Philomaxcap AG bleiben im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Über die Philomaxcap AG (www.philomaxcap.de)

Die Philomaxcap AG mit Sitz in München ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf der Wasserstoffindustrie. Im Jahr 2025 führte eine Kapitalerhöhung durch Sacheinlage zum Erwerb der GenH2 Corp., einem US-amerikanischen Unternehmen, das sich auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiert hat.

Über GenH2 (www.genh2.com)

GenH2, eine Tochtergesellschaft der Philomaxcap AG (FRA:HBD1), ist ein Technologieführer im Bereich flüssiger Wasserstoffinfrastruktursysteme für fortschrittliche saubere Energie. Die Lösungen von GenH2 ermöglichen die sichere Verflüssigung, verlustfreie Speicherung und den Transfer von Wasserstoff. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Massenproduktion von Anlagen, um den Ausbau der Infrastruktur zu beschleunigen und Wasserstoff weltweit für den täglichen Gebrauch zugänglich zu machen. Das Technologie-Team besteht aus ehemaligen NASA-Forschern und -Entwicklern mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und dem Bau von Wasserstofflösungen. Weitere Informationen über GenH2 finden Sie unter www.genh2.com.

Ansprechpartner für Investoren/Presse:

Maximilian Fischer, Tel.: +49 89 139 2889 0, E-Mail: m.fischer@philomaxcap.de

Philomaxcap AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland Ansprechpartner: Josh McMorrow Tel.: +49 89 2155 2804 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)

