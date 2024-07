Vor den Aussagen der Fed zur Zinsentwicklung ist die Stimmung an den US-Börsen am Mittwoch entspannt. Der Dow Jones legte moderat (0,4 Prozent auf 40.919 Punkte) zu. Die technologielastige Nasdaq-Börse machte mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 19.314 Punkte zugleich ihre deutlichen Vortagesverluste mehr als wett. Der marktbreite S&P 500 gewann zur Wochenmitte 1,64 Prozent auf 5.525,73 Punkte. Die Arbeitsmarktdaten sorgten für Erleichterung, denn ein sich abkühlender Jobmarkt dämpft die Inflation ...

