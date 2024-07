Paris - Die deutsche Miriam Butkereit hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris Silber im Judo gewonnen. Gold geht an die Kroatin Barbara Matic. Damit sichert die 30-Jährige den deutschen Athleten die erste Silbermedaille. In der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gehen die beiden Bronzemedaillen an die Österreicherin Michaela Polleres und die Belgierin Gabriella Willems.



Der Heimatverein von Butkereit ist der TSV Glinde. Sie trainiert am Olympiastützpunkt in Köln und kämpft für den SV Halle.



Im Medaillenspiegel klettert Deutschland damit zunächst auf den 10. Platz. Am Vormittag hatte der Frauen-Doppelvierer mit Bronze die erste Ruder-Medaille für das deutsche Team geholt.