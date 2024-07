Die American Electric Power (AEP) verzeichnet einen beispiellosen Anstieg der Nachfrage nach Stromkapazitäten für Datenzentren. Das Unternehmen hat Absichtserklärungen für den Anschluss von zusätzlichen 15 Gigawatt bis zum Ende des Jahrzehnts unterzeichnet, was mehr als 40% der aktuellen Spitzenlast des Versorgers entspricht. Diese Entwicklung wird durch den wachsenden Bedarf an Technologien wie künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing angetrieben. Im zweiten Quartal 2024 stieg die kommerzielle Last um beeindruckende 12,4%, was maßgeblich zum Übertreffen der Gewinnerwartungen beitrug.

Finanzielle Auswirkungen und Zukunftsaussichten

AEP bestätigte seine Prognose für den operativen Jahresgewinn von 5,53 bis 5,73 US-Dollar pro Aktie. Das Unternehmen betont, dass die neuen Datenzentren-Kunden sich verpflichtet haben, einen Teil der Kosten für den Ausbau der erforderlichen Infrastruktur zu übernehmen. Um die Finanzierung zu regeln, hat AEP spezielle Tarife für Datenzentren vorgeschlagen. Die Bewältigung dieses massiven Wachstums stellt sowohl eine Herausforderung als auch eine bedeutende Chance für den Energieversorger dar.

