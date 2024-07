Paris - Die deutsche Kanutin Elena Lilik hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris am Mittwoch Silber im Einer-Canadier gewonnen. Damit sichert die 25-Jährige den deutschen Athleten die zweite Silbermedaille. Gold geht an die Australierin Jessica Fox. Die US-Kanutin Evy Leibfarth holte Bronze.



Der Heimatverein von Lilik sind die Kanu Schwaben Augsburg. Am Freitag will Lilik auch beim Kajak-Cross antreten.



Im Medaillenspiegel bleibt Deutschland zunächst auf dem 10. Platz. Am Vormittag hatte der Frauen-Doppelvierer mit Bronze die erste Ruder-Medaille für das deutsche Team geholt. An Miriam Butkereit ging am Nachmittag die Silbermedaille für Judo in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm.