Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte vorsichtig optimistisch gezeigt. Mit einer Zinssenkung wird zwar noch nicht gerechnet - aber auf Hinweise für eine solche für die September-Sitzung gehofft. Zudem sorgte die Erholungsrally an der US-Techologiebörse Nasdaq für gute Stimmung. Der Leitindex Dax behauptete am Mittwoch zum Handelsende einen Kursanstieg von 0,5 Prozent auf 18.509 Punkte. Damit knüpfte er an die freundliche Vortagsentwicklung ...

