NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 40,60 auf 45,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta aktualisierte nach den Quartalszahlen und den konkretisierten Jahreszielen des Gabelstaplerherstellers seine Prognosen für 2024 und 2025. Er sei hinsichtlich der Erholung bereits vorab vorsichtig gewesen, was sich in seiner unter dem Konsens liegenden Prognose für 2024 widerspiegele, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anhebung des unteren Endes der Prognose für das bereinigte Ebit führe nun zu einer leichten Erhöhung seiner bisherigen Schätzung. Die trüben Geschäftsaussichten sollten aber eine Überarbeitung der Konsenserwartungen für 2025 bewirken. Er kappte seine Ebit-Schätzung 2025 leicht./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 17:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 17:39 / BST





ISIN: DE000KGX8881