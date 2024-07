New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch XXX. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 40.843 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.520 Punkten 1,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 19.362 Punkten 3,0 Prozent im Plus.



Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwoch den Leitzins im Dollarraum unverändert in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent gelassen. Zugleich signalisierte die Zentralbank, dass der Zeitpunkt für Leitzinssenkungen näher rückt. Fed-Chef Jerome Powell erklärte zwar, dass man noch keine Entscheidungen für künftige Sitzungen beschlossen habe. Die Wirtschaft nähere sich jedoch einem Punkt, an dem eine Senkung angebracht sei. In der Mitteilung der Federal Reserve hieß es zudem, der Ausschuss widme den "Risiken auf beiden Seiten seines Doppelmandats" große Aufmerksamkeit. Bislang schrieben die Währungshüter es an dieser Stelle lediglich, dass man den Inflationsrisiken große Aufmerksamkeit widme.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0825 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9238 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.450 US-Dollar gezahlt (+1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 72,76 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 80,72 US-Dollar, das waren 2,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.