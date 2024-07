Paris - Die deutsche Schwimmerin Isabel Gose hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris am Mittwoch Bronze über 1.500 Meter Freistil gewonnen. Damit stellte die 22-Jährige einen neuen deutschen Rekord auf und holte den deutschen Athleten die zweite Bronzemedaille.



Gold ging an die US-Schwimmerin Katie Ledecky. Die Französin Anastasiia Kirpichnikova holte Silber.



Der Heimatverein von Gose ist der SC Magdeburg. Am Freitag will Gose auch über 800 Meter Freistil antreten.



Im Medaillenspiegel bleibt Deutschland zunächst auf dem 10. Platz. Am Vormittag hatte der Frauen-Doppelvierer mit Bronze die erste Ruder-Medaille für das deutsche Team geholt. An Miriam Butkereit ging am Nachmittag die Silbermedaille für Judo in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Kurz darauf holte Kanutin Elena Lilik Silber im Einer-Kanadier.