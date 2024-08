Der Deutsche Kartoffelhandelsverband e. V. (DKHV) wandte sich am 24. Juli 2024 mit einem Informationsschreiben "Nachhaltigkeitsanforderungen und -zertifizierungen entlang der Lieferkette" an landwirtschaftliche Verbände, Erzeugerorganisationen der Kartoffel sowie weitere Akteure in der Kartoffelwertschöpfungskette und im Obst- und Gemüsebereich. Kartoffelblüte....

Den vollständigen Artikel lesen ...