Cannovum Cannabis AG: Weitreichende Partnerschaft mit der H.i. Greeny+ GmbH und H.i Competence Group für die Cannabis-Legalisierung Die Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A37FUP2) und die H.i. Greeny+ GmbH starten eine weitreichende Partnerschaft, um die wirtschaftlichen Chancen der Cannabis-Legalisierung gemeinsam zu gestalten. Fokus der Partnerschaft ist die Entwicklung und Umsetzung rechtskonformer Dienstleistungen und Services rund um die Cannabis-Legalisierung. Die H.i. Greeny+ GmbH, im Verbund der H.i. Competence Group (ca. 850 Mitarbeitern, Jahresumsatz: rund 155 Mio Euro), vereint ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum im Bereich Personalservice, Immobilien, Gebäudeverwaltung, Hygiene, Handel, Sicherheit und Gesundheitsprävention. Die H.i Competence Group hat aus der Corona-Krise heraus eine hohe Kompetenz im Bereich Skalierung entwickelt. So wurde ein in der Corona-Krise ein weitflächiges Netz von über 480 Corona-Teststationen erfolgreich und schnell aufgebaut, sowie der Bundesregierung über 85 Mio. Masken geliefert. Diese Expertise ist für den erfolgreichen Aufbau von Geschäftsmodellen im Bereich Genuss-Cannabis in Deutschland einzigartig. Die Partnerschaft zwischen der Cannovum AG und der H.i Competence Group zielt darüber hinaus auf die bevorstehende Säule 2 ("Verkauf von Cannabis in Fachgeschäften") des von der Bundesregierung beschlossenen Gesetz zu Legalisierung von Cannabis ab. Die Abgabe von Genuss-Cannabis muss zwingend unter Einhaltung des Jugendschutzes, den Aspekten der operativen Sicherheit und nach professionellen Standards erfolgen. "Hier profitieren wir als Cannovum in besonderer Weise von der Kompetenz und Erfahrung der H.i Competence und ihrer Tochter H.i. Greeny+", sagt Klaus Madzia, Vorstand der Cannovum Cannabis AG. Auch im Hinblick auf die entstehenden und bereits gegründeten Cannabis Clubs wird die H.i. Greeny+ GmbH zusammen mit der Cannovum Cannabis AG für die Clubs bundesweit professionelle Dienstleistungen mit höchstem Qualitätsstandards anbieten. Mike Detscher, Geschäftsführer der H.i. Greeny+ GmbH: "Natürlich sind wir gespannt auf die Entwicklung der Produktgruppe Cannabis in Deutschland. Viele Länder haben den Schritt gemacht, Deutschland zieht nach. Auch wir wollen einen Beitrag zur Qualitätssicherung leisten, um in den Abgabestellen höchste Qualität zu bieten. Mit unserem bundesweiten flächendeckenden Netz greifen wir auf bestehende Strukturen zurück, um schnell und effizient leistungsstark am Markt aktiv zu sein." Detscher weiter: "Mit der Cannovum Cannabis AG werden wir den Markt schnell und effizient für uns gewinnen. Wir ergänzen uns in allen Bereichen. Daher freut es uns umso mehr, schnell, effektiv und unkompliziert zusammen zu wachsen." Die vom Bundestag und Bundesrat beschlossene Legalisierung von Cannabis wird eine neue Ära des Verbraucherzugangs und der Marktexpansion im Bereich der legalen Genussmittel einläuten. Die Cannovum Cannabis AG beabsichtigt, ihre Präsenz in verschiedenen Segmenten des Marktes zu erweitern. Die Partnerschaft mit der H.i. Greeny+ GmbH ergänzt die Geschäftstätigkeit der Cannovum-Tochtergesellschaft Anbau Allianz für Deutschland GmbH. Hier hat die Cannovum Cannabis AG durch eine einzigartige Partnerschaft mit großen Gartenbau- und Agrarbetrieben in Deutschland seine Rolle als Innovationstreiber und führendes Unternehmen der Cannabis-Legalisierung bereits bestätigt. Partner der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH sind u.a. die Hochschule Osnabrück, die Gartenbaubetriebe Hortensien Spieker, UN Moorman, Baum Düsseldorf UG, Blumen Rieke sowie Cox Gartenbau, ferner der innovative Wachstumsoptimierer Spex AI, die Gartenbauversicherung Deutschland, das internationale Analytik-Unternehmen Wessling, der Marktführer für biologischen Pflanzenschutz Koppert sowie der Anbieter ökologischer Pflanzentöpfe Pottburri. Weitere Informationen unter: www.cannovum.de Kontakt: Klaus Madzia Vorstand Cannovum Cannabis AG email: klaus.madzia@cannovum.com Mike Detscher & Philipp Claus Geschäftsführer H.i. Greeny+ GmbH Email: mike.detscher@hi-competence.com philipp.claus@hi-competence.com Über die H.i. Competence Group: Im Jahr 2020 ist es der H.i. Competence Group gelungen, die Beschaffung und die Verteilung von über 80 Millionen medizinischen Masken für die Bundesregierung abzuwickeln und damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Coronapandemie zu leisten. Über Cannovum Cannabis AG: Die Cannovum AG (www.cannovum.de, www.cannovum.com) ist das erste deutsche Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird. Die Aktien werden an den Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt.



