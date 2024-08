www.bernecker.info

Heute Morgen stoße ich auf einen Vergleich des Research-Teams der Dt. Bank hinsichtlich der Kursentwicklung von Cisco von November 1994 bis Frühjahr 2000 und den in diesen Zeitraum projizierten Nvidia-Chart der letzten sechs Jahre. Die Performance lief weitgehend parallel. Dann folgte der Cisco-Absturz.Wird es Nvidia ähnlich gehen? Sicherlich irgendwann, aber in den nächsten zwei bis drei Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht. Cisco legte damals diese Entwicklung unter einer wesentlich geringeren Wachstumsdynamik und unter deutlich schwächeren Profitabilitätskennziffern hin. Der KI-Trend steht erst am Beginn. Das Nvidia-KGV wird sich innerhalb der nächsten zwei Jahre voraussichtlich (GJ 26/27) auf rd. 26 reduzieren. Die Visibilität dafür ist hoch und wird von der Auftragslage gestützt. Somit geht um eine Korrektur, nicht aber jetzt schon um die Trendwende.