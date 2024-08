Vancouver, British Columbia - 1. August 2024 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CSE:CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) ("Cruz" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es die Absicht hat, eine strategische Reorganisation einiger der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens vorzunehmen; infolgedessen plant das Unternehmen ein Spin-Out (das "Spin-Out") seines Silber-Kobaltprojekts Hector in der Nähe von Cobalt, Ontario (das "Konzessionsgebiet Hector") in eine vor kurzem gegründete hundertprozentige Tochtergesellschaft, Makenita Resources Inc. ("SpinCo").

James Nelson, President von Cruz, erklärte dazu wie folgt: "Dieses Spin-Out ist für unsere Aktionäre sinnvoll. Durch die Ausschöpfung des Werts der Silber-Kobalt-Ressourcen als eigenständiges Projekt können die eingetragenen Aktionäre von Cruz von Beteiligungen an zwei Unternehmen profitieren. Cruz konzentriert sich auf seine Lithiumprojekte in Nevada und wird voraussichtlich diesen Sommer ein Arbeitsprogramm haben. Für die Aktionäre von Cruz bedeutet dies ein Win-Win-Szenario, da sie Aktionäre jedes Unternehmens werden, ohne dass ihnen Kosten entstehen. Die Geschäftsleitung ist hinsichtlich der Zukunft jedes Unternehmens optimistisch und hofft, dass die eingetragenen Aktionäre von Cruz diese Zuversicht teilen."

Das Konzessionsgebiet Hector besteht aus 126 aneinander angrenzenden unpatentierten Bergbau-Claims mit insgesamt 2.243 Hektar (5.542 Acres) und befindet sich im Bereich der Gemeinden Coleman und Gillies Limit, Bergbaurevier Larder Lake, Bezirk Timiskaming in Ontario, Kanada. Das Konzessionsgebiet liegt ca. 500 Kilometer (km) nördlich von Toronto, 150 km nördlich von North Bay und 10 km südwestlich der Stadt Cobalt, Ontario. Cruz ist Eigentümer von 100 % der 126 Bergbau-Claims, die aktiv und in gutem Zustand sind.

Der vorwiegende Lagerstättentyp, der im Konzessionsgebiet Hector von Interesse ist, sind Arsenid-Silber-Kobalt-Ganglagerstätten, bei denen es sich um epigenetische Ganglagerstätten handelt. In frakturfüllenden Linsen oder Adern oder als Einsprengungen in Nebengestein in Vergesellschaftung mit Karbonat und/oder Quarz als Taubgestein treten metallische Mineralien auf. Das Nebengestein, das an die Adern angrenzt, ist üblicherweise hydrothermal alteriert. Die Mehrzahl der Mineralvorkommen im Konzessionsgebiet Hector besteht aus schmalen, frakturkontrollierten, nordwestlich-südöstlich oder nordöstlich-südwestlich streichenden, subvertikalen bis steil abfallenden Quarz-Karbonat-Kalifeldspat-Erzgängen, die aus unterschiedlichen prozentualen Anteilen einer Mineralisierung mit eingesprengtem bis klumpigem Pyrit, Chalkopyrit, Pyrrhotit und Erythrit (wasserhaltiger Kobalt-Arsenat) bestehen. Die Mächtigkeit der Erzgänge schwankt zwischen weniger als 5 cm und bis zu 25 cm. Die Mehrzahl der historisch gemeldeten Mineralvorkommen ist durch eine oder mehrere flache Prospektionsgruben und Schürfgräben oder mit Wasser gefüllte Schächte repräsentiert.

Ab 1904 und bis 1989 produzierte das Bergbaugebiet Cobalt 458.830.085 Unzen Silber, 19.392.037 Pfund Kobalt, 3.407.495 Pfund Nickel und 1.964.728 Pfund Kupfer (Guindon et al., 2016). Die Mineralisierung wurde später in zusätzlichen Bereichen mit ähnlicher Geologie in dem Cobalt Embayment im südlichen Ontario, von Gowganda im Westen bis in den Südosten von Cobalt entdeckt. In den frühen 1920er-Jahren sorgten der Rückgang des Silberpreises und die Erschöpfung der hochgradigen Erzgänge für die Schließung der meisten Minen. Zwischen 1929 und 1950 wurden in einer Reihe von Minen kleinere Arbeiten durchgeführt. Mitte der 1950er-Jahre stieg die Nachfrage nach Kobalt, und viele Minen wurden für kurze Zeit neu geöffnet. Durch einen Anstieg des Silberpreises im Jahr 1960 kam neues Interesse an dem Revier auf und 10 Minen setzten den Betrieb fort (Goodwin, 1988). Die Geschäftsleitung weist vorsorglich darauf hin, dass die bisherigen Ergebnisse oder Entdeckungen in nahe gelegenen Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

Angesichts von vorhandenen Silber-Kobalt-Arsenid-Gangkreuzen im Bohrkern und zahlreichen historischen Vorkommen, von durch luftgestützte und bodenmagnetische Messungen festgestellten geophysikalischen Anomalien, geochemischen Anomalien von Kobalt und Silber im Gestein und im Boden und einer vorteilhaften Geologie ist die Geschäftsleitung davon überzeugt, dass dem Konzessionsgebiet Hector eine hohe Priorität für eine Folge-Exploration zukommt.

Falls das Spin-Out wie geplant durchgeführt wird, erfolgt sie im Wege einer Neuordnung des Aktienkapitals durch einen gesetzlichen Arrangement-Plan (das "Arrangement") gemäß den Arrangement-Bestimmungen des Business Corporations Act (British Columbia). Die geplante Reorganisation würde unter anderem die Abtretung aller Rechte, Rechtstitel und Beteiligungen von Cruz am Konzessionsgebiet Hector an SpinCo im Tausch gegen Stammaktien von SpinCo in einer von den Parteien zu vereinbarenden Höhe umfassen (die "Vergütungsaktien"). Gemäß dem Arrangement erhalten die Aktionäre von Cruz auf anteiliger Basis die Vergütungsaktien und neue Stammaktien von Cruz im Tausch gegen bestehende Stammaktien von Cruz. Es wird nicht erwartet, dass Cruz Vergütungsaktien zurückbehält. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Inhaber von Warrants zum Kauf von Stammaktien, von RSU und von Aktienoptionen von Cruz auf der Basis der Tauschquote des Arrangements eine Reihe von Ersatzpapieren für Warrants zum Kauf von Stammaktien, für RSU und für Aktienoptionen von SpinCo erhalten. Bei Abschluss des Spin-Outs wird SpinCo ein "meldepflichtiger Emittent" in denselben Rechtssystemen in Kanada, in denen Cruz ein meldepflichtiger Emittent ist. Im Zusammenhang mit dem Spin-Out beabsichtigt SpinCo, eine oder mehrere Emissionsangebote in Form von Privatplatzierungen durchzuführen, um Mittel zur Erschließung des Konzessionsgebiets Hector und für allgemeines Betriebskapital zu beschaffen. Nach Abschluss des Arrangements hat SpinCo die Absicht, eine Notierung seiner Stammaktien an der Canadian Securities Exchange (die "CSE") zu beantragen, wobei es keine Gewähr gibt, dass eine solche Notierung genehmigt wird. Eine solche Notierung unterliegt der Erfüllung aller Anforderungen der CSE durch SpinCo. Mit Stand der heutigen Pressemitteilung bestehen keine Vereinbarungen zwischen Cruz und SpinCo hinsichtlich der Durchführung des geplanten Spin-Outs; das Board of Directors von Cruz hat jedoch die Durchführung des Spin-Outs und den Beginn der Abfassung verbindlicher Vereinbarungen in dieser Hinsicht autorisiert und genehmigt.

Es wird erwartet, dass der Abschluss des Spin-Outs einer Reihe von Bedingungen unterliegt, die für vergleichbare Transaktionen üblich sind, unter anderem der Genehmigung der Aktionäre und der Genehmigung des Gerichts sowie weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass das Spin-Out wie geplant oder überhaupt durchgeführt wird. Cruz ist nicht verpflichtet, das Spin-Out durchzuführen, und kann nach eigenem Ermessen entscheiden, das Spin-Out aus gleich welchem Grund nicht durchzuführen. Die endgültigen Bestimmungen des Spin-Outs und der Beschluss der Durchführung unterliegen unter anderem weiteren Erwägungen hinsichtlich Steuern und Wertpapieren, und Cruz wird den Aktionären zu gegebener Zeit weitere aktuelle Informationen bereitstellen.

Die Absicht, das Spin-Out durchzuführen, ist teilweise auf den Wunsch von Cruz zurückzuführen, sein Konzessionsgebiet Hector von seinen weiteren Mineralkonzessionsgebieten, die überwiegend in den Vereinigten Staaten liegen, abzutrennen und es den Kapitalmärkten zu ermöglichen, das Konzessionsgebiet Hector getrennt von seinen anderen Konzessionsgebieten zu bewerten mit dem Ziel, den Shareholder-Value für jede Rechtsperson zu steigern. Außerdem ist die Geschäftsleitung von Cruz der Ansicht, dass die Abtrennung des Konzessionsgebiets Hector die Erschließung des Konzessionsgebiets voraussichtlich beschleunigt. Nach Einschätzung sowohl der Geschäftsleitung als auch des Boards ist das Spin-Out die effizienteste Möglichkeit, den Wert des Konzessionsgebiets Hector zu erschließen.

Im Zusammenhang mit dem Spin-Out erwartet Cruz den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung mit SpinCo, um die Bestimmungen des Spin-Outs innerhalb der nächsten 30 Tage festzulegen; gleichzeitig wird der Erhalt einer Fairness Opinion durch einen unabhängigen Sachverständigen erwartet. In diesem Zusammenhang beabsichtigt Cruz die Einreichung der ersten Schriftsätze beim Supreme Court of British Columbia (das "Gericht"), um eine Zwischenverfügung zur Einberufung einer Hauptversammlung zu erlangen, um unter anderem das Spin-Out zu genehmigen. Cruz plant den Abschluss des Spin-Outs bis zum Ende des dritten Quartals 2024. Weitere Angaben zur zeitlichen Planung des Spin-Outs erfolgen in zukünftigen Pressemitteilungen.

In einem Management-Informationsrundschreiben (das "Rundschreiben"), das in diesem Zusammenhang verfasst und eingereicht wird, sind nähere Angaben enthalten. Die Anleger werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass mit Ausnahme der im Informationsrundschreiben offengelegten Angaben im Zusammenhang mit dem Spin-Out sämtliche Informationen, die in Bezug auf die vorstehenden Angelegenheiten veröffentlicht werden oder eingehen, möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und daher nicht als zuverlässig angesehen werden sollten. Der Handel mit den Wertpapieren von Cruz sollte als hochspekulativ betrachtet werden.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Frank Bain, P. Geo., einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101 und einem Direktor des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz besitzt aktuell mehrere Projekte in ganz Nordamerika. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 8.135 Acres große Lithiumprojekt Solar und das 240 Acres große Lithiumprojekt Clayton Valley. Das 5.542 Acres große Konzessionsgebiet Hector des Unternehmens befindet sich in der Nähe der Ortschaft Cobalt (Ontario) und weist Potenzial für Kobalt, Silber und Diamanten auf. Zu den Projekten des Unternehmens in Idaho gehören das 2.211 Acres große Projekt Idaho Cobalt Belt und das 80 Acres umfassende Kobaltprojekt Idaho Star. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Cruz Battery Metals Corp.

"James Nelson"

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Direktor

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich der Frage, ob das Unternehmen das Spin-Out in der derzeit vorgeschlagenen Form oder überhaupt durchführen wird, des voraussichtlichen Zeitplans des Spin-Outs, der erwartete Zeitplan des Spin-Outs, die erwarteten Bedingungen und die Struktur des Spin-Outs und die Fähigkeit der Parteien, die Abschlussbedingungen zu erfüllen und die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, die Überzeugung, dass das Spin-Out einen Wert als eigenständige Anlage darstellen wird, die Erwartung, dass Cruz in diesem Sommer mit einem Arbeitsprogramm beginnen wird, sowie die aussichtsreiche Natur der Mineralinteressen, die mit den Konzessionsgebieten des Unternehmens, einschließlich des Grundstücks Hector, verbunden sind. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen enthalten sind, wie z.B. die Unfähigkeit, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden, Gerichte oder Aktionäre zu erhalten, die Unfähigkeit von Cruz oder SpinCo, das Wachstum und die Transaktionskosten zu finanzieren, sowie andere Risiken, die in den regelmäßigen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR+ verfügbar sind, dargelegt sind. Obwohl diese Aussagen auf den begründeten Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Spin-Out stattfinden wird oder dass sie, falls sie stattfindet, zu den oben beschriebenen Bedingungen abgeschlossen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

