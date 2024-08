Der Münchner Autobauer hat am heutigen Donnerstagmorgen die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Wie erwartet bekommt BMW vor allem den Preiskampf in China deutlich zu spüren. BMW-Chef Oliver Zipse zeigte sich jedoch optimistisch, sowohl was das Ergebnis als auch was die Probleme in China betrifft.Der Vorsteuergewinn (EBIT) von BMW sank im zweiten Quartal um 10,7 Prozent auf 3,88 Milliarden Euro, während Analysten mit 3,85 Milliarden Euro gerechnet hatten. Die für das Unternehmen wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...