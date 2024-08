Nach dem Kurseinbruch vom Dienstag kam es bei der NVIDIA-Aktie zur Wochenmitte zu einer starken Gegenbewegung. Rückblick: Während die AMD-Aktie gestern in Reaktion auf die am Vorabend präsentierten Quartalszahlen 4,4% an Wert zulegen konnte, ging es auch für die Papiere von NVIDIA zur Wochenmitte deutlich aufwärts. Dabei sprangen die ...

