Neues Verwaltungsgebäude soll im November in Betrieb genommen werden

Kioxia Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, gab heute bekannt, dass der Bau von Fab2 (K2) in ihrem branchenführenden Werk in Kitakami im Juli abgeschlossen wurde. K2 ist die zweite Produktionsstätte für Flash-Speicher im Werk Kitakami in der Präfektur Iwate in Japan. Da sich die Nachfrage erholt, wird das Unternehmen schrittweise Investitionen tätigen und dabei die Entwicklung des Flash-Speicher-Marktes genau beobachten. Kioxia plant, den Betrieb von K2 im Herbst des Kalenderjahres 2025 aufzunehmen.

Kitakami Plant (K2 is on the left, K1 is on the right) (Photo: Business Wire)

Darüber hinaus werden einige Verwaltungs- und Entwicklungsabteilungen ab November 2024 in ein neues Verwaltungsgebäude in der Nähe von K2 umziehen, um den Betrieb von K2 zu überwachen.

Ein Teil der Investitionen für K2 wird gemäß dem im Februar 2024 genehmigten Plan von der japanischen Regierung bezuschusst.

Im Rahmen seiner Mission "Uplifting the world with 'memory'" ist Kioxia bestrebt, die Chancen des Flash-Speicher-Marktes für die wachsende Nachfrage nach KI-Anwendungen und Rechenzentren zu nutzen. Kioxia wird weiterhin proaktiv Initiativen umsetzen, um seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für Flash-Speicher zu verbessern und agile Kapitalinvestitionen im Einklang mit den Markttrends zu tätigen.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSD, Automobile und Rechenzentren.

