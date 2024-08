München (ots) -Sportdeutschland.TV und Sky einigen sich auf umfangreiche Kooperation- Sky erwirbt Sublizenz von DOSB New Media GmbH für die US Open Tennis Championships- US Open weiterhin vollumfänglich auf Sportdeutschland.TV zu sehen- DOSB New Media GmbH vereinbart Distributionspartnerschaft mit Rechteinhaber Sky und überträgt künftig alle Live-Übertragungen der NHL von Sky Sport als Pay-per-View-Angebot auf Sportdeutschland.TV- Die partnerschaftliche Vereinbarung hat eine mehrjährige LaufzeitDie DOSB New Media GmbH und Sky haben sich auf eine umfangreiche Partnerschaft geeinigt. Die Kooperation umfasst sowohl eine Sublizenzierung sämtlicher audiovisueller Rechte rund um die US Open Tennis Championships in DACH, sowie Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol als auch die Distribution der Live-Übertragungen von Sky Sport der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL im Pay-per-View-Angebot von Sportdeutschland.TV. Die Vereinbarung ist auf mehrere Jahre angelegt.Mit den US Open erweitert Sky sein Tennis-Angebot um weiteres Top-RechtSky erwirbt im Rahmen der Kooperation eine mehrjährige Sublizenz für die US Open von der DOSB New Media GmbH. Sky Sport wird parallel zu Sportdeutschland.TV den letzten Grand Slam des Jahres live übertragen und somit sein umfangreiches Tennis-Angebot um ein weiteres Top-Recht erweitern. Bereits jetzt überträgt Sky im Rahmen seiner langfristigen Partnerschaften mit ATP Media und WTA Ventures jährlich rund 80 Turniere der ATP- und WTA-Tour mit über 4.000 Matches live und exklusiv - unter anderem die ATP- und WTA-Finals sowie alle 1000er-Turniere.Alle Top-Spiele der National Hockey League von Sky Sport auf Sportdeutschland.TVSportdeutschland.TV erweitert dank der Distributionspartnerschaft mit Sky sein Pay-per-View-Angebot im Eishockey. So werden ab der Saison 2024/25 die Live-Übertragungen von Sky Sport der National Hockey League (NHL) auf Sportdeutschland.TV als Pay-per-View-Angebot abgebildet. Insgesamt umfasst das Angebot 300 NHL Spiele pro Saison inklusive Playoffs und der Stanley Cup Finals.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Durch die fantastische Vereinbarung mit der DOSB New Media GmbH stärken wir unser werthaltiges Live-Sportangebot und untermauern unsere Position von Sky Sport Tennis als 'Must Have' für jeden Tennisfan. Neben der ATP- und WTA-Tour zeigen wir künftig die US Open - die Tennis-Community wird damit alle großen Tennis-Highlights bis Ende des Jahres auf Sky erleben können - mehr Live-Tennis auf Sky gab es noch nie. Zudem machen wir unsere Live-Übertragungen der NHL erstmals als Pay-per-Views verfügbar und verlängern unser Streaming-Angebot auf eine weitere reichweitenstarke Eishockey-affine Plattform."Björn Beinhauer, CEO bei DOSB New Media: "Es freut mich sehr, dass wir mit Sky Deutschland den nächsten großen Player für eine strategische Partnerschaft gewinnen konnten. Wir ergänzen uns bei den Themen US Open Tennis und NHL perfekt. Durch unser Pay per View und Streaming Pass Modell bringen wir den Fans die absoluten Stars wie Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev bei den US Open, sowie Leon Draisaitl oder Connor McDavid in der NHL ganz einfach in ihre Wohnzimmer und auf ihre Mobil Geräte. Unser flexibles Angebot erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wir sind sehr stolz darauf, dass wir dies nun neben der DEL, der DEL2, sowie der Champions Hockey League und der Eishockey WM auch für die NHL anbieten können."Über Sportdeutschland.TV:Sportdeutschland.TV (www.Sportdeutschland.TV) ist die Sport-Streaming-Plattform von Breiten- und Amateursport bis hin zu internationalem Spitzensport. Der 2014 gestartete Online-Sportsender wurde einst vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründet, um mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung zu bringen. Dieses Ziel verfolgt das Team der DOSB New Media GmbH auch nach dem Austritt des DOSB, mit dem die Plattform weiterhin partnerschaftlich verbunden ist. Liveübertragungen und On-demand-Inhalte aus über 70 Sportarten ergeben gemeinsam mit nationalen und internationalen Großereignissen, diversen Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichten ein einzigartiges Paket. Die DOSB New Media GmbH steht mit der Plattform Sportdeutschland.TV für Vielfalt, Innovation und Teilhabe im Sport.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream, Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.