Nemetschek (NEM) hat detaillierte Zahlen für das 2. Quartal 2024 vorgelegt, die mit der vorläufigen Veröffentlichung übereinstimmen. Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 9,7% auf EUR 227,7 Mio., was auf einen starken Anstieg der Abonnement-/SaaS-Umsätze zurückzuführen ist, die im Jahresvergleich um 82,9% auf EUR 124,6 Mio. zulegten. Folglich stieg der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz auf die angestrebte Marke von 85%. Obwohl die ausgewiesene EBITDA-Marge mit 27,0% im Jahresvergleich stabil blieb und durch die M&A-bedingten Einmaleffekte von GoCanvas beeinträchtigt wurde, verbesserte sich die bereinigte Marge um 2,4 Prozentpunkte auf 29,4% im Jahresvergleich. Darüber hinaus zeigt die bereinigte EBITDA-Marge von 30% im ersten Halbjahr 24 deutlich, dass das operative Geschäft von NEM auf einem guten Weg ist und die Wachstumstreiber in den globalen Märkten des Unternehmens ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen. Die kürzlich aktualisierte Prognose für 2024, einschließlich GoCanvas, wurde bestätigt - ein Umsatzwachstum von 13%-14% im Jahresvergleich (organisch: +10%-11% im Jahresvergleich) und eine EBITDA-Marge von 29%-30% (organisch: 30%-31%). GoCanvas ist wertsteigernd und steht im Einklang mit der Strategie von NEM, fortschrittliche Cloud- und mobile Lösungen anzubieten. Es wird erwartet, dass GoCanvas das Wachstum und die wiederkehrenden Umsätze erheblich steigern wird. Die Schätzungen von mwb research spiegeln die Auswirkungen der Übernahme bereits wider. Die Analysten halten daher an ihrem Kursziel von EUR 88,00 fest und empfehlen weiterhin, die Aktie zu halten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE