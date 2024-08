© Foto: Uwe Lein/dpa



Die BMW-Aktie ist am DAX-Ende um mehr als 4 Prozent abgerutscht, nachdem der Autobauer vor einer schwachen Nachfrage gewarnt hat. Was ist da los?BMW hat im zweiten Quartal eine schwächere Gewinnmarge im Automobilsegment verzeichnet, wie das Unternehmen am frühen Donnerstag bekannt gab. Demnach wirken sich gestiegene Kosten und die nachlassende Nachfrage in China, ihrem wichtigsten Markt, belastend aus. Der Aktienkurs sackte als DAX-Schlusslicht kräftig ab. Die EBIT-Marge der Autosparte sank im zweiten Quartal von 9,2 Prozent im Vorjahr auf 8,4 Prozent. Der Nettogewinn fiel in dem Zeitraum um 9 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zurück. Diese Entwicklung spiegelt einen breiteren Trend unter …