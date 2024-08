FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 280 PENCE - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3600 (3340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HSBC PRICE TARGET TO 870 (830) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES FDM GROUP PRICE TARGET TO 430 (365) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1100 (910) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GSK PRICE TARGET TO 1850 (1950) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6800 (6900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4200 (4500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LEARNING TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 80 (93) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5000 (5300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 858 (828) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1230 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 720 (710) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 155 (173) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 750 (760) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 299 (313) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS NINETY ONE PRICE TARGET TO 173 (179) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 987 (744) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' (HOLD) - FAIRER WERT 2900 (2700) P - UBS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2300 (2550) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob