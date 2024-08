Im Einklang mit den vorläufigen Zahlen veröffentlichte Koenig & Bauer (SKB) die Zahlen für das zweite Quartal, die aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfelds unter denen des Vorjahres lagen. Der Umsatz von SKB sank im zweiten Quartal um 11,6% auf EUR 279 Mio. und lag damit leicht unter dem Konsens von EUR 290 Mio. Darüber hinaus belasteten erwartete Einmalaufwendungen in Höhe von ca. EUR 10 Mio. (im Zusammenhang mit der Fachmesse Drupa) und ein geringerer Auftragseingang im Segment Sheetfed im dritten Quartal 23 die Ergebnisse des zweiten Quartals 24, so dass sich der Verlust je Aktie im zweiten Quartal 24 auf EUR 1,98 gegenüber EUR 0,31 im zweiten Quartal 23 erhöhte. Das Unternehmen bekräftigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 24 mit einem EBIT am unteren Ende der prognostizierten Spanne von EUR 25-40 Mio. im Geschäftsjahr 24 (ohne den Einmaleffekt der Dupra-Ausgaben in Höhe von EUR 10 Mio.) und einem Umsatz von rund EUR 1,3 Mrd. trotz der schwierigen Marktlage. Es ist anzumerken, dass SKB ein solides zweites Halbjahr in Bezug auf Umsatz und Ergebnis erwartet. Angesichts des beträchtlichen Auftragsbestands und der erwarteten Vorteile des Spotlight-Programms ist SKB auf dem besten Weg, seine Ziele für das GJ24 zu erreichen. KAUFEN, PT EUR 18,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG