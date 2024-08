Noch hat der Cybertruck in Deutschland nicht einmal eine Zulassung erhalten und geht es nach der Landtagsfraktion der Grünen in Hessen, sollte dies besser auch so bleiben. Die Abgeordnete Katy Walther warnte vor großen Risiken durch das Fahrzeug mit seinem hohen Gewicht und enormen Ausmaßen. Sie ging sogar so weit, den jüngsten Neuzugang im Portfolio von Tesla als eine Gefahr zu bezeichnen.Anzeige:Tatsächlich hat Tesla (US88160R1014) mit dem Cybertruck so manche Linie gesprengt. Satte 3.100 kg bringt das Gefährt auf die Waage. ...

