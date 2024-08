Wie erwartet schraubte die Fed am Mittwoch nicht am Leitzins und es bleibt erst einmal alles beim Alten. Es gab aber manches Signal für eine mögliche Zinswende in nicht weit entfernter Zukunft. Die Notenbank ließ wissen, dass es Fortschritte beim Weg zum Inflationsziel von etwas zwei Prozent zu sehen gebe. Das allein reichte aus, um die Wall Street in Wallung zu versetzen und die positiven Signale schwappten auch auf die hiesigen Märkte über.Anzeige:Der Dow Jones konnte davon nur in einem überschaubaren Ausmaß profitieren und ...

