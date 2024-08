NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Edward Hockin attestierte dem Aromen- und Duftstoffehersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine etwas durchwachsene, aber insgesamt erwartungsgemäße Geschäftsentwicklung. Das erste Halbjahr belege ein solides Wachstum sowie eine verbesserte Profitabilität nach zwei enttäuschenden Jahren. An den Konsensschätzungen für 2024 sollte sich wenig ändern./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024





ISIN: DE000SYM9999