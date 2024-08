Wie bereits mit vorläufigen Zahlen angekündigt, hat Daimler Truck im 2. Quartal schwache Zahlen vorgelegt: Der Umsatz sank um 4% und das bereinigte EBIT um 18% gegenüber dem Vorjahr. Im zweiten Quartal sah sich Daimler Truck in wichtigen Regionen, insbesondere in Europa und Asien, erhöhten Herausforderungen gegenüber. Der Auftragseingang ging deutlich zurück und die DTG senkte ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 24 aufgrund eines erwarteten Absatzrückgangs. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen für das Geschäftsjahr 24 nach unten an. Nach der Herabstufung des Kursziels auf EUR 42,00 am 17. Juli bestätigen die Analysten von mwb research nun dieses Ziel und stufen die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG