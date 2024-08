Dortmund - Borussia Dortmund hat den deutschen Nationalspieler Pascal Groß verpflichtet. Der Mittelfeldspieler unterschrieb beim BVB einen bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte."Pascal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. "Er wird uns stabiler und flexibler machen, uns mit seiner Erfahrung helfen und als Führungsspieler einen sehr positiven Einfluss haben. Dass er schon seit vielen Jahren BVB-Fan ist und sich früh klar zu unserem Klub bekannt hat, freut uns sehr", fügte Ricken hinzu.Groß spielte zuletzt beim englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Auf der Insel sammelte er in 228 Premier-League-Partien Erfahrung. Zuvor war er unter anderem beim FC Ingolstadt aktiv. In der Bundesliga lief er 70-mal auf. Für die DFB-Auswahl kam Groß bislang achtmal zum Einsatz, unter anderem auch bei der EM im Sommer.