Die SAP-Aktie verzeichnete am Vormittag einen leichten Rückgang an der Frankfurter Börse. Trotz positiver Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024 sank der Kurs um 0,7 Prozent auf 193,64 Euro. Dies steht im Kontrast zum jüngsten Quartalsbericht, der ein beachtliches Wachstum aufzeigte. Der Softwarekonzern konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,72 Prozent auf 8,29 Milliarden Euro steigern. Zudem erhöhte sich der Gewinn pro Aktie von 0,22 Euro auf 0,76 Euro, was eine deutliche Verbesserung der Profitabilität signalisiert.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt die langfristige Perspektive für SAP positiv. Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 204,90 Euro festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 5,8 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Für das [...]

