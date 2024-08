© Foto: DALL*E



Die Nvidia-Aktie hat am Mittwoch eine Mega-Rallye verzeichnet, nachdem der Konkurrent AMD seine Earnings präsentiert hatte und Morgan Stanley den Chipgiganten als Top-Pick bezeichnete.Morgan Stanley sagt in einer neuen Notiz, dass der Ausverkauf von Nvidia im Juli zu weit gegangen, und es an der Zeit sei, dass Anleger den Kursrückgang aufkaufen. Das Unternehmen stufte die Aktie wieder als "Top Pick" im Chipbereich ein. "Der Ausverkauf stellt einen guten Einstiegspunkt dar, da wir kurz- und langfristig weiterhin starke Daten hören, während die Bedenken der Konkurrenz übertrieben sind", schrieb Analyst Joseph Moore. Moore zählte auch die Sorgen auf, die Nvidia in letzter Zeit plagten, …