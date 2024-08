Das niederländische Unternehmen, das selbst von Blackstone und Rivean Capital übernommen wurde, wird Mehrheitseigner des deutschen Photovoltaik-Unternehmens. Die bisherigen Anteilseigner von Schletter halten künftig Minderheitsbeteiligungen an Enstall. Enstall kündigte am Donnerstag die Übernahme von Schletter an. Zu den finanziellen Details machten die beiden Anbieter von Photovoltaik-Montagesystemen keine Angaben. Es hieß nur, dass das niederländische Unternehmen, das 2022 von Blackstone und Rivean Capital übernommen wurde, neuer Mehrheitseigner von Schletter wird. Die bisherigen Anteileigner ...

