Amazon hat angekündigt, die Löhne der Mitarbeitenden in den Logistikzentren in Deutschland erhöhen zu wollen. Interessant dürfte diese Ankündigung auch für die Gewerkschaft Verdi sein, die seit mehr als zehn Jahren mit dem E-Commerce-Riesen streitet. Für die Beschäftigten bei Amazon in den Versandzentren gibt's in Zukunft deutschlandweit mehr Geld. Das Unternehmen hat angekündigt, ab September den Einstiegslohn für die Logistikbeschäftigten auf ...

