Washington/Moskau - Der in Russland inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich wird offenbar wieder freigelassen. Wie der US-Nachrichtensender Bloomberg am Donnerstag berichtet, soll der "Wall Street Journal"-Reporter Teil eines Gefangenenaustauschs sein.



Dabei soll auch der ehemalige US-Soldat Paul Whelan freikommen. Beide sollen dem Bericht zufolge noch am Donnerstag Russland verlassen. Im Gegenzug sollen von den USA russische Gefangene freigelassen werden, deren Namen allerdings anonym bleiben sollen. Über einen derartigen Deal mit Russland war in den letzten Tagen vermehrt spekuliert worden.



Gershkovich war erst kürzlich von einem russischen Gericht der Spionage für schuldig befunden und zu 16 Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt worden. Schon damals hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass die schnelle Urteilsfindung auf einen Austausch hindeuten könnte.