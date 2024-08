Von März bis Anfang Juli steckt die Linde-Aktie in einer Konsolidierungsbewegung fest. Doch in den vergangenen Wochen hat sich der Dauerläufer zurückgemeldet. Das Rekordhoch ist kurz vor den Quartalszahlen wieder in greifbare Nähe gerückt. Derweil hat Linde bekannt gegeben, wie viel Anleger im kommenden Quartal bekommen sollen.1,39 Dollar je Aktie soll es für Linde-Aktionäre geben. Ex-Dividende wird die Aktie am 4. September gehandelt. Das bedeutet, dass jeder, der in den Genuss der Ausschüttung ...

