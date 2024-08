Fresenius: Optimismus für das zweite Halbjahr | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 01.08.2024

AKTIE IM FOKUS: Fresenius SE - Co. KGaA

Parkettgeflüster:

Der Konzern erwartet für das laufende Jahr ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent. Angesichts des ersten starken Halbjahres ist der Konzern zuversichtlich, dass das währungsbereinigte EBIT in der oberen Hälfte der angestrebten Wachstumsspanne von 6 bis 10 Prozent liegen wird.

Im zweiten Quartal legte der Konzernumsatz währungsbereinigt um 8 Prozent auf 5,414 Mrd. EUR zu. Analysten waren von einer Umsatzgröße von 5,269 Mrd. EUR ausgegangen. Das organische Wachstum betrug 8 Prozent. Das EBIT hatten Analysten auf 636 Mio. EUR veranschlagt, realisiert wurden 660 Mio. EUR. Das erste Halbjahr ist für Fresenius hervorragend gelaufen. Bei einem Umsatzplus konnte der Konzern ein noch stärkeres Ergebniswachstum und höhere Margen erzielen. Dies wird dazu beitragen, den Verschuldungsgrad schneller als geplant zu reduzieren. Der operative Cashflow konnte im zweiten Quartal auf 709 Mio. EUR gesteigert werden. Treiber der positiven Cashflow Entwicklung ist zum einen ein besseres Management des Netto-Umlaufvermögens und die gute operative Entwicklung von Fresenius Helios in Spanien. Organisch ist die spanische Tochter im zweiten Quartal um 11 Prozent gewachsen.

Die Finanzverbindlichkeiten des Konzerns verringerten sich um 14 Prozent auf 13,536 Mrd. EUR. Der Verschuldungsgrad lag zum 30.06.2024 bei 3.43X was eine Verbesserung gegenüber dem Schlussquartal 2023 um 33 Basispunkte bedeutet. Zielkorridor für den Verschuldungsgrad zum Ende des Jahres definiert das Management zwischen 3,0X bis 3,5X.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat zu Jahresbeginn zunächst deutlicher nachgegeben. Bis Anfang März gaben die Notierungen sukzessive nach. Erst im Bereich der 24,29 EUR schaffte es die Aktie sich zu stabilisieren. Es hat dann aber noch etwas gedauert, bis sich erneuter Kaufdruck eingestellt hat. Die Aufwärtsbewegung, die folgte ging zunächst bis an die 28,40 - 28,60 EUR und nach einem Rücksetzer bis in den Bereich der 30,50 EUR. Diese Marke wurde Mitte Juli, nach einem erneuten Rücksetzer dann verbindlich überschritten. Die Aktie konnte sich in den letzten Handelstagen weiter aufwärts, an und über die 31 EUR Marke schieben und immer neue Hochs formatieren...

